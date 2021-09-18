Evlat hasreti çeken baba Bingöl: “HDP o kadar delikanlıysa, Kürt partisi ise beni savunsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat hasreti çeken baba Bingöl: “HDP o kadar delikanlıysa, Kürt partisi ise beni savunsun”

İHA

Evlat hasreti çeken baba Bingöl: “HDP o kadar delikanlıysa, Kürt partisi ise beni savunsun”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 748. gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 748. gününde de sürüyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, "3 yıldır burada oturuyoruz, maalesef HDP’den herhangi bir açıklama gelmedi. Bizden kaçıyorlar çünkü suçlu, çocuklarımızı onlar götürdü, biz suçlu olsaydık biz kaçardık ama onlar suçlu. Bugün HDP olmasa PKK olmaz, evlatlarımızı götürmüş dağda ölüme terk etmiş bizi de burada. Allah rıza için gelip bize bir cevap vermeniz lazım. Bizim çocuklarımızı siz götürdünüz bizden kaçmayın. Bu işin sonu çok kötüye gidecek biz çocuklarımızı istiyoruz. Sizden para, pul, ekmek istemiyoruz, biz sadece evlatlarımız olan hakkımızı istiyoruz. Bu insanlara yazık günah değil mi, HDP olmasa PKK olmaz. PKK zaten İsrail’in kuklası onları kullanıyor, HDP’de çocuklarımızı onlara parayla satıyor. Kendi çocuklarını Avrupa’da okutuyorlar biz bunu kabul etmiyoruz. HDP diyor ki ben Kürt partisiyim hangi Kürdün partisi. Gelsin burada yanımızda otursun PKK’yı kınadığını ve evlatları istediklerini söylesin çadırı bırakıp evime gideceğim. O kadar delikanlıysa Kürt partisi ise, gelsin burada beni savunsun. Ben çocuğumu almadan buradan ayrılmayacağım her ne şartlarda olursa olsun. Tuncay oğlum bak 32 kardeşin geldi teslim oldu, ailelerine verdiler sende gel teslim ol nerede bir asker, polisi görüyorsan kaç teslim ol" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitmenler yeni döneme hazırlandı
YEREL HABERLER Eğitmenler yeni döneme hazırlandı
Sosyal sorumluluk öncüsü Ceylan Karavil Park AVM
YEREL HABERLER Sosyal sorumluluk öncüsü Ceylan Karavil Park AVM
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi evleri ziyaret edip kadınların sorunlarını dinliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi evleri ziyaret edip ...
Haberi olmadan doktor, avukat ve uzman çavuş oldu Adına sahte doktor, avukat ve uzman çavuş kimliği düzenlendi, birçok insan dolandırıldı
YEREL HABERLER Haberi olmadan doktor, avukat ve uzman çavuş ...
Kedinin fare ile oyunu kamerada
YEREL HABERLER Kedinin fare ile oyunu kamerada
Kırsala sulama havuzu desteği
YEREL HABERLER Kırsala sulama havuzu desteği
Diyarbakır Surlarındaki 'Dirilişe' ödül
YEREL HABERLER Diyarbakır Surlarındaki 'Dirilişe' ödül
Cinsel içerikli video ile tehdit edildiğini iddia eden kadın polis uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel içerikli video ile tehdit edildiğini iddia ...
'Hırsız ev içerisinde' ihbarı polisi ve vatandaşları harekete geçirdi
YEREL HABERLER 'Hırsız ev içerisinde' ihbarı polisi ve vatandaşları ...
Ramazan İzol'dan nefes kesen kitap İzol'ün son kitabı Nizamülmülk; kitapseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Ramazan İzol'dan nefes kesen kitap İzol'ün son kitabı ...
DÜ Ziraat Fakültesi üzüm ürünleri işleme tesisi açılışı ve tadım etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER DÜ Ziraat Fakültesi üzüm ürünleri işleme tesisi ...
Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ...
Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat
YEREL HABERLER Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ...
Dört Ayaklı Minare minyatürü, 2,7 kilogram altın kullanılarak yapıldı
YEREL HABERLER Dört Ayaklı Minare minyatürü, 2,7 kilogram altın ...
Adnan Menderes ve yol arkadaşları Diyarbakır’da anıldı
YEREL HABERLER Adnan Menderes ve yol arkadaşları Diyarbakır’da ...
Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı
YEREL HABERLER Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı ...
Tekstil İhtisas OSB’de bir ilke daha imza atıldı
YEREL HABERLER Tekstil İhtisas OSB’de bir ilke daha imza atıldı
Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda yarısı toprağın altında
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gençlerimizin yarısı dağda ...
Evlat hasreti çeken baba Aydın'dan HDP vekillerine tepki Baba Süleyman Aydın: "Mecliste yemin içtiler Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, Kandil’e vekillik yapıyorlar”
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken baba Aydın'dan HDP vekillerine ...
Tartıştığı eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Başarılı alt yapı antrenörüne İtalya daveti
YEREL HABERLER Başarılı alt yapı antrenörüne İtalya daveti
Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış; aile içi bulaş fazla
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuz vakalarında artış; aile içi bulaş ...
Amedspor’a İstanbul bölgesi hakemi
YEREL HABERLER Amedspor’a İstanbul bölgesi hakemi
Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet
YEREL HABERLER Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.