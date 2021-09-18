Yenişehir Engelsiz Yaşam Merkezi engel tanımıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarındaki engelleri aşmalarını kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitimler veriyor.

Engelli vatandaşların çok daha aktif bir şekilde topluma kazandırılması, moral motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla Yenişehir Belediyesi tarafından oluşturulan Engelsiz Yaşam Merkezinde özel eğitmenler tarafından eğitimler verilip etkinlikler düzenleniyor. Yenişehir Belediyesi tarafından Fabrika Mahallesi'nde oluşturulan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engellilerin aktif bir şekilde topluma kazandırılması için eğitimlerin verildiğini ve sürekli olarak etkinlikleri devam ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, bir kısmı hafif engelli, bir kısmı ise ağır engelli olan vatandaşların kişisel yaşamlarından, iş ve sosyal çevrelerine kadar karşılaştığı sorunların çözümü noktasında çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Beşikci, “Bu amaçla açmış olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki aktiviteler ve eğitimlerle engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve moral motivasyonlarının yüksek tutulması noktasında bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlarla empati kurarak ‘Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır’ cümlesini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Sağlıklı olarak bizler, engelli bireyleri düşünmedikçe ve onların ihtiyaçlarını karşılamadıkça bu vicdani yara her geçen gün daha da kanamaya devam edecektir. Engellilere karşı anlayış ve sevgi ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Öte yandan Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ayrıca haftanın dört günü özel eğitim öğretmenleri aracılığı ile engelli bireylere yönelik olarak psikososyal desteğinin de verildiği öğrenildi.

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