Diyarbakır'da domuz sürüsü kamerada

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İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, köy yoluna inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kırsal Çardak Mahallesi'nde yaşayanlar, yolda domuz sürüsü gördü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürü, yoldan dağlık bölgeye geçerek, gözden kayboldu. Sürüyü görenler, ilk defa bu kadar çok domuz ile karşılaştıklarını söyledi. Dağlık alanda ise silahla vurulmuş ölü domuz bulundu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2021-09-18 16:28:12



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