Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangına anız yakılmasının sebep olduğu öğrenildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri'nde bulunan anızların yakılmasından dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangının ağaçlık alana sıçramaması büyük bir faciayı önlerken, söndürme çalışmalarında korku dolu anlar yaşandı. Dumanlar şehir merkezinden de görülürken, alanı yakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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