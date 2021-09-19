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Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını çıktı. Yangınlardan ikisi söndürülürken, biri sürüyor.

2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 noktadaki yangın söndürüldü. Bir noktada süren yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-09-19 18:01:05



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