Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını (2)

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ANIZ YANGINI TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin üç noktasında öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangınlar söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonda bölgeden ayrıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit CEYLAN

2021-09-19 23:46:21



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