Diyarbakırlı iş adamı yolda ayağı kırık halde gördüğü eşeğe şefkat eli uzattı İki ayağı kırık halde yolda gördüğü eşeğin tedavisini yapıp huzurlu yaşamasını sağladı

DiyarbakırElazığ karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve sakatlanan eşeği gören iş adamı Mehmet Yüksel, hastanede eşinin yanına gitmeyi bırakıp hayvana yardım etti. Eşekle ilgilenen Yüksel, daha sonra eşinin iyileştiğini öğrenince büyük bir mutluluk yaşadı. Yüksel, “Eşimin durumu ağırdı. Garipcan ile 2 saat ilgilenmek zorunda kaldım ve eve giderken eşimde iyileşmiş, taburcu edilmişti. Ben bu canla ilgilendim Rabbim de eşime şifa gönderdi” dedi.

Diyarbakır Elazığ karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve sakatlanan eşeği gören iş adamı Mehmet Yüksel, hastanede eşinin yanına gitmeyi bırakıp aracıyla durarak hayvana yardım etti. Eşekle gece boyunca ilgilenen ve onu sabah alacağı şekilde güvenli bir yere bırakıp bölgeden ayrılan Yüksel, eşinin iyileştiğini öğrenince çifte mutluluk yaşadı. Eşeği güvenli yere bıraktıktan sonra eve giden Yüksel, sabah erken saatlerinde eşeği bıraktığı yerden alıp tedavisinin yapılması için Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü. Yüksel, burada tedavisi tamamlanan eşeği alarak Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Plajköy mevkiinde kurduğu Huzur Çiftliğine götürdü.



“Onu orada bırakmayı içim el vermedi”

Eşeğe Garipcan ismini koyan Yüksel, hayvanın yaşam şeklinin çok acılı olduğunu ve tesadüfen yolda kendisine rastladığını belirterek, “Onu yolda ayağı kırık bir şekilde gördüğümde içim parçalandı ve çok kötü bir durumdaydı. Ne yazık ki insanoğlu öyle bir şey ki işi bittikten sonra böyle bırakıyor, bununla yük taşıyıp işlerini yapmışlar. Bir zaman sonra araba çarpmış ve tedavi etmeden öyle onu bırakmışlar. Ben onu görünce iki ayağı dizden aşağı kırılmış halde dizleri üzerinde kan içerisinden yürüyordu. Gece ben burada bulunuyordum. Huzur çiftliğindeydim eşim rahatsızlığından dolayı acilen gece saat 00.00’da hastaneye gitmem gerekiyordu. Eşimin rahatsızlık haberini alır almaz hemen yola çıktım ve Garipcan ile tanıştım. Yol üzerinde uzanmış bir vaziyette gördüm onu ve yaklaştım baktım ki iki ayağı kırık ve yürüyemez bir halde duruyordu. Onu orada bırakmayı içim el vermedi ben hemen onu sabah tedavisinin yapılması için güvenli bir yere bıraktım” diye konuştu.



“Eşimin durumu ağırdı, ben Garipcan ile ilgilenirken eşim iyileşti”

Sabah onu almak için geldiğini de anlatan Yüksel, “Ona gece söz verdim, ‘Garipcan ben seni iyileştireceğim’ ben sözümü şükür yerine getirdim. Sabah ilk işim onu gelip aldım buradan ve veterinere götürdüm. Hikayesi çok acı bir durum olduğu için ayaklarını düzgün bir şekilde ameliyat ettirdim. Bir ayağı düzeldi diğer ayağı ise ikinci bir ameliyatta düzelecek. Onu o çölde eski sahiplerine bırakmadım getirdim Huzur çiftliğinde şuanda yaşıyor ve şuanda huzurlu, mutlu bir şekilde buradadır. İsmini Garipcan koydum, ben onunla ilgilenirken o gece eşim acilde ve durumu ağırdı. Bir anda fenalaşmıştı. Bununla 2 saat ilgilenmek zorunda kaldım ve eve giderken eşimde iyileşmiş, taburcu edilmişti. Ben bu canla ilgilendim Rabbim de eşime ona şifa gönderdi” şeklinde konuştu.

Yüksel’in Garipcan ismini verdiği eşek şimdi Huzur çiftliğinde huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor ve ikinci ameliyatını bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.