Gezin Gençlik Kampı’ndan bin 200 kişi yararlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı çocukların dolu dolu tatil yapma imkanı bulduğu ve 3 ay süren ‘Gezin Gençlik Kampı’ sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği ve 3 ay süren kamptan bin 200 kişi yararlandı. Gençlik kampına, Büyükşehir Belediyesinin merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi, Sur Akademi Lise, Silvan ElCezeri Akademi Lise, Hani Gürbüz Gençlik Merkezi’nden faydalanan öğrencilerden her hafta 120 kişi kabul edildi. Katılımcılarına içerisinde havlu, bone, havuz gözlüğü, şort, terlik, diş macunu ve diş fırçası bulunan çantalar hediye edildi.



Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Alanında uzman eğitmenler, kampta çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, drama, robotik ve ritim atölyelerinde eğitimler verdi. Kamp katılımcılarının fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç ve voleybol etkinlikleri düzenlendi. Kampta yüzme bilmeyen çocuklara, yarı olimpik yüzme havuzunda cankurtaran gözetiminde yüzme öğretildi.



Yangın tatbikatı yapıldı

İtfaiye Daire Başkanlığı, çocuklara yangın çeşitleri, yangın güvenliği ve söndürme prensipleri ile ilgili bilgiler verilerek tatbikatlar yaptı. Her bir grubun 5 gün kaldığı kampın son gününde katılımcılara yönelik veda gecesi düzenlendi. Veda gecesinde çocuklar, yakılan kamp ateşi etrafında müzikler eşliğinde oyunlar oynayarak tatil süresince yaşadıkları deneyimleri dile getirme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.