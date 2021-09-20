Diyarbakırlı miniklerden ‘Karpuz Festivali’

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitimlerine devam eden 46 yaş arası miniklere yönelik ‘Karpuz Festivali’ düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden coğrafi tescil işaretli Diyarbakır karpuzunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, birçok türküye, kitap ve öykülere konu olan dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzunu çocuklara tanıtmak amacıyla kreşlerden faydalanan öğrencilerine yönelik 'Karpuz Festivali' düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda düzenlenen festival bando gösterisi ile başlarken, miniklerin eğlenceli dakikalar geçirdiği festivalde, karpuz yeme, karpuz yuvarlama ve her sınıftan seçilen 20 kız öğrencinin katılımıyla yapılan karpuz güzeli yarışmasıyla devam etti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hayrullah Akyıldız, yarışmalarda dereceye giren miniklere çeşitli hediyeler verdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği ve miniklerin eğlenceli vakit geçirdiği festival, karpuz ikramıyla sona erdi.

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