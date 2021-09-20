Diyarbakır’da Dengbejevi yeni sezonu açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden olan ve tarihi yapısıyla da binlerce kişinin ziyaret ettiği 'Dengbejevi' yeni sezon etkinliklerine başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sözlü kültürün dün ile bugün arasında köprü kurarak gelecek kuşaklara aktaran dengbejlik geleneğinin korunması ve tanıtılması hedefiyle sürdürdüğü etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Diyarbakır evinde faaliyet gösteren Dengbejevi bünyesindeki dengbejler ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken, kültürel ve tarihsel olayları müzikal makama göre edebi bir sanatla topluma ulaştıran dengbejler, 21 Eylül’den itibaren Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerine müzik ziyafeti sunmayı sürdürecek. Ülkede bu görevi üstlenen ilk kurum olması ve yılda yaklaşık 96 bin kişinin ziyaret ettiği Dengbejevi, saat 10:00 ile 17:00 arası konuklarını ağırlayacak. Dengbejler, dile getirecekleri stran ve klamlarla, konuklarına sözün ahenkli tınısını yaşatacak.

21 Eylül’de saat 12:00’de yapılacak açılış programı Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacağı öğrenilirken, bu sezon kurulacak dengbej divanlarında çevre illerdeki dengbejlerde konuk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.