Okula gitmek için pankart açtı, sokak sokak aşıya davet etti

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Diyarbakır’da elinde pankart ile sokak sokak dolaşan 3. sınıf öğrencisi Irmaksu Irman vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da elinde “Büyüklerim lütfen aşı olun, siz aşı olursanız biz okula gideriz. Biz okula gitmek istiyoruz, bizi okulumuzdan ayırmayın, bizim için geleceğimiz için lütfen” yazılı pankartlarla kentin en işlek noktalarına giderek vatandaşları uyaran 8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İremsu Irman, okulların açık kalması için vatandaşların aşı olmaları gerektiğini söyledi. Irman vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunurken, kendisini gören kalabalık da Irman'a destek verdi.

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