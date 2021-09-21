İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü' nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-09-21 12:17:45



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