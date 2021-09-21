İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde 2018 yılında şehit edilen Polis Memuru Nazım Tuncer'in faillerinden olduğu değerlendirilen Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist vatandaşların ihbarı sonucu yapılan operasyonla yakalandı.DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-09-21 14:14:25



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