Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

DHA

Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Ümit Savaş, konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisi D.Ö.'yü (22) silahla ayağından vurdu. D.Ö. tedaviye alınırken, polis tarafından saklandığı adreste yakalanan Savaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 14 Eylül saat 21.00 sıralarında Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Savaş, aralarında daha önceden husumet bulunan D.Ö.´yü oturduğu evden dışarıya çağırdı. Savaş, yanında getirdiği silahı çekerek D.Ö.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan D.Ö. kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralı D.Ö.´yü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerince sokakta bulunan 4 kovan incelemek üzere emniyete götürdü.
POLİS EV OPERASYONUNDA YAKALADI
Polis ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki kameralar ile görgü tanıklarının ifadeleri üzerine ekipler  Ümit Savaş'ın saklanacağı yerleri tespit etti. Ekipler eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonlarda Savaş'ı saklandığı evde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-09-21 15:58:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına darbe projeleri start verdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik ...
Kaçarken kayalıklardan düşen terörist yakalandı Polis memuru Tuncer'i şehit eden terörist yakalandı
YEREL HABERLER Kaçarken kayalıklardan düşen terörist yakalandı Polis ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Bağlar’da kırsal yaşam alanlarına yeni yollar
YEREL HABERLER Bağlar’da kırsal yaşam alanlarına yeni yollar
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı ...
Vatandaş ihbar etti, bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaş ihbar etti, bombalı eylem hazırlığındaki ...
Vatandaş ihbar etti, teröristin evinden silah ve mühimmat çıktı Operasyonda yakalanan teröristin Yunanistan’da eğitim aldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Vatandaş ihbar etti, teröristin evinden silah ve ...
Evlat hasreti çeken anne Koç: “40 yıldır bu fakir fukara çocuklarını dağa götürüp öldürüyor, ellerine ne geçti ne kazandılar”
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken anne Koç: “40 yıldır bu fakir ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Diyarbekirspor Token'e yoğun talep
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Token'e yoğun talep
Okula gitmek için pankart açtı, sokak sokak aşıya davet etti
YEREL HABERLER Okula gitmek için pankart açtı, sokak sokak aşıya ...
Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan 73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak yaptığı fırın küreklerini Avrupa'ya ihraç ediyor
YEREL HABERLER Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan 73 ...
Diyarbakır’da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da otoparktaki kavgada kürsüler ve ...
Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 2 ...
Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi Vatandaşlarla sohbet eden Emniyet Müdürü Aşkın, sorun ve talepleri dinledi
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kahvehanede ...
Diyarbakır’da Dengbejevi yeni sezonu açıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dengbejevi yeni sezonu açıyor
Evlat nöbetindeki baba: Teslim olun, bu hasret bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Teslim olun, bu hasret bitsin
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan ...
Düğün pastası yerine kadayıf kestiler
YEREL HABERLER Düğün pastası yerine kadayıf kestiler
Diyarbakırlı miniklerden ‘Karpuz Festivali’
YEREL HABERLER Diyarbakırlı miniklerden ‘Karpuz Festivali’
Gezin Gençlik Kampı’ndan bin 200 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Gezin Gençlik Kampı’ndan bin 200 kişi yararlandı
Diyarbakır’da servisçilerden rüşvet istendiği iddiası Okul müdürü, iddiaları reddetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da servisçilerden rüşvet istendiği ...
Diyarbakır'da baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.