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'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polis ile uygulama başlatıldı

DHA

'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polis ile uygulama başlatıldı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce yaklaşık 2 ay boyunca yapılan sokak çalışması sonucu ismi terör olayları ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan Bağlar ilçesinde 1200 polisle 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başlatıldı. Timler, gecegündüz 80 kritik noktada görev alacak. Ayrıca, başlayan uygulama sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine toplantı yapıldı. Şube müdürleriyle yapılan toplantılar sonucunda kentte ismi sık sık ismi terör ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan merkez Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Sokak çalışmasının ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda Dr. Aşkın öncülüğünde ismi 'Narko Alan Diyarbakır' olan projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda başlayan proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekiplerin çıkış yapmasıyla başladı.
80 KRİTİK NOKTADA 1200 POLİS GÖREV YAPACAK
İlçede yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bölgelerde 1200 polis görev alacak. Sokak ve caddelerde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 80 kritik nokta belirlendi. 10 kişilik ekiplerin de yaya olarak görev alacağı bölgede devriye görevinde bulunulacak. Ekiplerin hem zırhlı araçlarla hem de yaya olarak gecegündüz görev yapacağı alanların güvenliği de olası bir duruma karşı Özel Harekat ekiplerince sağlanacak.
METRUK YAPILAR VE ARACLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Ekipler, akşam saatlerinde ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde uygulamalara başladı. Yakalama timleriyle birlikte başlayan uygulamada şüpheli kişiler durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bazı araçların da durdurulduğu uygulamada polis otomobillerde arama gerçekleştirirken bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bazı kişiler de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-09-21 19:43:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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