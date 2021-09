Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor Ermeni ustalardan öğrendiği mesleği bir sonraki nesile aktarmak istiyor

Diyarbakır'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan 43 yaşındaki Özcan Asana unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısı'nda dükkanında tahta beşik üreten, Özcan Asana çırak olarak başladığı mesleğini 35 yıldır sürdürüyor. Tahta beşik yapımının yanı sıra ahşapla ilgili her ürünü çıkarabildiklerini, bunları yurt içi ve yurt dışına sattıklarını belirten Asana, ”Burada ahşapla ilgili her ürün çıkarabiliyoruz, yoğunluğumuz tahta beşiklerde bu beşikleri yurt içi ve yurt dışına satıyoruz. 35 yıldır da bu mesleği burada icra ediyoruz. İnsanlarımız geçmişe özlem duyuyorlar ve bu onları ahşap, antika ürünlerine yönlendiriyor. Bu beşikleri Diyarbakır arşivinden çıkarıp yaptık talep var bu ürünlere. Yerli talepten çok yabancı talebi var. Turistler gelip görüyor farklı buluyor hoşuna gidiyor alıp götürüyor, bunların başında İngiltere, Hollanda, Fransa Ülkelerinden müşterilerimiz oluyor” diye konuştu.



“Ben Ermeni ustaların öğrencisi sayılırım”

Asana, Ermeni ustalardan bu işi öğrendiğini söyleyerek, ”Daha önceden burada bu işi Ermeni ustalar yapıyordu, benim ustam onlardan öğrendi bu işi ben de ustam da onların öğrencisi sayılırım. Ben küçüktüm o zamanlar ama ermeni ustaların zanaatını da görmüştüm. Bu değerli mesleğin sürdürülebilmesi için KOSGEB’den destek alıp öğrenci yetiştirmek istiyorum, bu tür kültürümüzü yansıtan mesleklerin kaybolmasını istemiyorum” dedi.

