Zorbalığa Karşı Olalım Projesi yeniden start verildi

Covid19 dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır ertelenen, Siber Zorbalığa karşı gençlere yönelik ne tür eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilebileceği tartışılarak yeni metotlar geliştiren Bullying projesi olarak bilinen 'Zorbalığa Karşı Olalım Projesi' için yeniden start verildi.

Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, projeye yeniden başladıklarını söyledi. Suvari, "Bu kapsamda ilk projemiz 2331 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır'da 24'ü Portekiz, İtalya, Almanya, İspanya, Letonya, 6'sı Diyarbakır'dan olmak üzere toplam 30 kişinin katılımı ile bir eğitim kursu gerçekleştirildi. Erasmus + Programı tarafından desteklenen proje kapsamında, Siber Zorbalığa karşı gençlere yönelik ne tür eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilebileceği tartışılarak yeni metotlar geliştirildi. Söz konusu metotlardan oluşan online kitapçık en yakın zamanda hazırlanarak Avrupa'daki diğer gençlik kuruluşları ile de paylaşılacak” dedi.

Proje kapsamında yaygın eğitim metotlarının kullanıldığı belirten Suvari, ”Projedeki ortaklar, kendi ülkelerindeki siber zorbalıkla ilgili durum ve istatistikleri de paylaşarak, birlikte neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Projenin ikinci aşaması 2230 Eylül tarihleri arasında yine Diyarbakır'da gerçekleştirilecek gençlik değişimi projesi ile devam edecek. Eğitim kursu boyunca geliştirilen metotlar ise gençlik değişimi projesinde uygulanarak etkililiği değerlendirilecek” diye konuştu.

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