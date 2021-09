Vali Münir Karaloğlu, Üçocak beldesinde toplu açılış törenine katıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Elazığ ile Diyarbakır’ın kültürü, inancı, geleneği, müziği, folkloru ve dili aynı”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Üçocak beldesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Palu, Hani, Dicle, Arıcak ve Lice ilçelerinin kültürü, inancı, geleneği, müziği, folkloru ve dilinin aynı olduğunu söyledi.

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde, GAP Belediyeler Birliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapımında destek verilen Millet Parkı, Mesire Alanı, Mezarlık Köprüsü ve bağlantı yollarının toplu açılış programı yapıldı. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ve vatandaşlar katıldı.

Her ilçede yaptıkları gibi Hani’deki değerlendirme toplantısında HaniÜçocak beldesi arasındaki yolun burada yaşayan vatandaşlar için çok önemli olduğunu gördüklerini, bundan dolayı yol yapım kararı aldıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Üçocak beldesine, GAP Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli destekler veriyoruz. Ama en önemlisi bu yol. Yol her şeydir. Yol olmayınca insanların ilişkisini de güçlendiremiyorsunuz. Cumhurbaşkanımız ‘Yol medeniyettir’ diyor. Gerçekten yol, su medeniyettir. Yani bir bölgenin altyapısı yoksa yukarıda ne yaparsanız yapın işe yaramıyor” dedi.

Son 15 günde yürüttükleri çalışmalarla Çukur ile Üçocak arasındaki yolun durumunu iyileştirdiklerini vurgulayan Karaloğlu, yolun tam kullanıma açılması için finansmanı ayarladıklarını ve ihale dosyasının hazır olduğunun müjdesini vererek, kış mevsiminde yolun altyapısını ve sanat yapılarını inşa edeceklerini, Mayıs 2022’de ise 9 kilometrelik yola asfalt sereceklerini söyledi.



“DiyarbakırElazığ birbirine yakınlaşacak”

Diyarbakır’ın yukarı Mezopotamya’nın, Elazığ’ın ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin merkezi olması açısından iki önemli vilayet olduğuna değinen Vali Karaloğlu, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Diyarbakır ile Elazığ’ı biraz daha yakınlaştıracaklarını dile getirerek, Elazığ'la Diyarbakır arasındaki yolları çoğaltacaklarını, Dicle ve Elazığ Bukardi mahallesi arasındaki yolun yapımına da yazın başlayacaklarının müjdesini verdi.

Daha önce bölgenin oldukça geride olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şu an altyapı hizmetleri bakımından Türkiye’nin herhangi bir bölgesinden farklarının olmadığını ve hatta ilerde olduklarının altını çizerek, Palu, Hani, Dicle, Arıcak ve Lice ilçelerinin kültürü, inancı, geleneği, müziği, folkloru ve dilinin aynı olduğunu aktardı. Vali Karoloğlu, “Sabah gelip akşam uçağı ile Diyarbakır'dan veya Van'dan geri dönen gazeteciler lafa şöyle başlardı. ‘Geri kalmış bölge, geri bırakılmış bölge’. O gün doğru muydu, doğruydu. Bugüne geldiğimizde herhangi bir Allah’ın kulu bölge ile ilgili geri kalmış diyebilir mi? Hayır. Bunu kim sağladı. Recep Tayyip Erdoğan, Allah ondan razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah bize de vefasızlık yaptırmasın” diye konuştu.

Diyarbakır ile Bingöl arasındaki tünel yapımı için yakında ikmal ihalesi yapılacağını ifade eden Karaloğlu, bu işlerin oldukça önemli olduğunu vurguladı.



“Bu güzel halka hizmet etmek boynumuzun borcu”

Halka hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Allah’ın izniyle daha iyisini yapacağız. Yeter ki sizinle kurmuş olduğumuz gönül köprüleri, gönül yolları açık olsun. Allah onu kapattırmasın. O açık olduğu sürece biz sizin dertlerinizle dertlenmeye devam edeceğiz. Bu güzel halka hizmet etmek boynumuzun borcu. Biz borç ödüyoruz, ödemeye de devam edeceğiz, Allah ömür verdikçe Allah güç verdikçe fırsat verdikçe borç ödemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Karaloğlu ve Elazığ Valisi Yırık ile beraberindeki yolun açılışını yapmasıyla program son buldu.

