Diyarbekirspor Levent Eriş'e emanet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonun ilk 3 haftasında sadece 1 puan toplayarak istediği girişi yapamayan Diyarbekirspor’un yeni teknik direktörü Levent Eriş oldu.

Şenol Demir’in ayrılmasının ardında harekete geçen yönetim daha önce 20052006 sezonunda TFF 1. Lig’de Diyarbakırspor’u çalıştırmış olan Levent Eriş ile anlaştı. Diyarbakır’a gelen Eriş, sözleşme imzaladıktan sonra takımın başında ilk idmana çıkarak YeşilKırmızılı takımı hafta sonunda Somaspor’la yapılacak maça hazırlamaya başladı. Şenol Demir’e yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Kulüp Başkanı Turan İlgin, deneyimli teknik adam Levent Eriş yönetiminde arzuladıkları çıkışı yakalamak istediklerini söyledi.



“İstediğimiz çıkışı yakalayacağız”

Lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Başkan İlgin, ”Şenol hoca ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz. Geçen sezon bize güzel bir şampiyonluk yaşattılar. Biz kendilerinden memnunduk, sezona da kendileriyle başladık ama işler yolunda gitmedi. Hocamız kulübün önünü açmak istediğini söyledi. Biz de saygı duyduk. Yeni hocamızla anlaştık. Levent hocanın geçmişteki başarıları ve tecrübesi ortada. Diyarbakır’ımızı da biliyor ve seviyor. Büyük bir heyecan ve istekle geldi. Bizim takım olarak acilen bir galibiyete, çıkışa ihtiyacımız var. İnşallah Somaspor maçını kazandıktan sonra her şey çok daha farklı ve güzel olacak. Diyarbekispor, en kısa zamanda istediği tırmanışı gerçekleştirerek hedeflediği yere gelecek. Taraftarlarımızın bundan endişesi olmasın” dedi.

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