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Diyarbakır 11. Karpuz Festivalini coşkuyla kutladı, sokaklarda develer karpuz taşıdı

İHA

Diyarbakır 11. Karpuz Festivalini coşkuyla kutladı, sokaklarda develer karpuz taşıdı

Diyarbakır'da düzenlenen 11. Diyarbakır Karpuz Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Eski gelenek tekrar yaşatıldı, karpuzlar develer ile festival alanına taşındı.
Diyarbakır'da düzenlenen 11. Diyarbakır Karpuz Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Halay ve zılgıt ile sokaklarda eski gelenek yaşatıldı, karpuzlar develer ile Ekinciler Caddesinden Dağkapı meydanında bulunan festival alanına kadar taşındı. Halk oyunları ekibinin Diyarbakır ile Ege ve Karadeniz bölgesinin oyunlarını sergilemesiyle festival başladı.
Festivale Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın çiftçi 45 kilo 500 gramlık karpuz ile 1. oldu
Festival, çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması, 02 yaş arasındaki bebekler karpuza en yakışan çocuk yarışması ve karpuz ağırlık yarışması gerçekleşti. Ağırlık yarışmasında 45 kilo 500 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 44 kilo 100 gramla Abdulhamit Atlı ikinci, 39 kilo 700 gramla Mehmet Kaya üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye giren çocuk ve üreticilere çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından festivale katılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kürtçe türkü söyledi.

Ünlü sanatçılar konser verdi Diyarbakırlılar coştu
Festivalin sonunda sanatçı İlyas Yalçıntaş, Ali Aktaş, Leyla Aslan ve İbrahim Candan konser verdi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen konser coşkuyla devam ederken, gece saatlerine kadar konser sürdü. Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın gastronomisiyle, tarım ve hayvancılığıyla önemli bir üretim merkezi olduğunu kuraklıktan dolayı geçen yıl ki irilik ve ağırlığa yetişilemediğini kaydetti. Vali Karaloğlu, “11'inci kez Diyarbakır'da karpuz festivalini yapıyoruz. Geçen sene pandemi dolayısıyla yapamamıştık, sadece yarışma kısmını yapmıştık. Ama bu sene normalleşmeyle beraber, tedbirlerimizi alarak açık alanda bir festival yapıyoruz. Festivalde çeşitli yarışmalar olacak hem üreticilerimiz arasında hem çocuklarımız ve gençlerimiz arasında karpuza bağlı olarak yarışmalarımız var. Daha sonra da konserlerimiz olacak. Biz bu sene Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak karpuz yetiştiriciliğini teşvik bakımından önce GAP tarımsal araştırma merkezinde karpuz fidesi yetiştirip çiftçimize dağıttık, daha sonra ilaç ve gübre desteği verdik. Ama bu sene maalesef kuraklıktan karpuzumuz da etkilendi, geçen seneki büyüklüklere, iriliklere ulaşamadık. Ama yine buradaki karpuzlar, dünyanın en büyük karpuzlarından. İnşallah güzel ve eğlencesi bol bir festival olur” dedi.

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