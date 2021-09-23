Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu

İHA

Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Diyarbakır ekiplerinden Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri ve 2. lig Kırmızı grupta yer alan Diyarbekirspor’un oynayacakları maçların hakemleri belli oldu.
Amed Sportif Faaliyetleri Pazar günü Saat 15:00‘de Ankara deplasmanında Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelirken, Diyarbekirspor ise kendi sahasında Soma Sporu konuk edecek. TFF 2. lig Diyarbakır ekiplerinden Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri ve 2. lig Kırmızı grupta yer alan Diyarbekirspor’un oynayacakları maçların hakemleri belli oldu. TFF 2. lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri 6 puanla ligde 3 sırada yer alırken diğer 2. lig Diyarbakır Temsilcisi Diyarbekirspor ise ligde 1 puanla 15 sırada bulunuyor.
TFF 2. lig takımlarından Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri 26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara deplasmanında ligde 10 sırada 3 puanlı TCDD Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek. TFF 2. lig Kırmızı grupta mücadele veren Diyarbakır’ın diğer temsilcisi Diyarbekirspor ise 26 Eylül 2021 Pazar Günü saat 19:00 ‘da kendi sahasında ligde 6 puanla 6. sırada bulunan Somasporu Konuk edecek.
TFF 2. lig takımlarından Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri 26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara deplasmanında ligde 10. sırada 3 puanlı TCDD Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek olan orta hakemi Raşit Yorgancı ile birlikte Yardımcı hakemleri Abdulhamit Söyler ve Buğurhan Güler görev yaparken dördüncü hakemi ise Yusuf Alper Abalı olarak görev alacak.
TFF 2. lig Kırmızı grupta mücadele veren Diyarbakır’ın diğer temsilcisi Diyarbekirspor ise 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 19:00‘da kendi sahasında ligde 6 puanla 6. sırada bulunan Somaspor karşılaşmalarını yönetecek olan orta hakemi Yalcın Taşkın Furat ile birlikte Yardımcı hakemleri Önder Çalış ve Emre Akkaya Abdülhamit görev yaparken dördüncü hakemi ise Levent Buğra Varteme olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski DÜ Rektörü Saraç’a FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eski DÜ Rektörü Saraç’a FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis ...
Diyarbakır Kalesi'nde mancınık ayakları bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır Kalesi'nde mancınık ayakları bulundu
Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya ...
Diyarbakır 11. Karpuz Festivalini coşkuyla kutladı, sokaklarda develer karpuz taşıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır 11. Karpuz Festivalini coşkuyla kutladı, ...
Diyarbekirspor Levent Eriş'e emanet
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Levent Eriş'e emanet
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Diyarbakır’da karpuz festivaline katıldı
YEREL HABERLER MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Diyarbakır’da ...
Kuraklık karpuzu da etkiledi: Bu yılki en büyük karpuz 45,5 kilo
YEREL HABERLER Kuraklık karpuzu da etkiledi: Bu yılki en büyük ...
Vali Münir Karaloğlu, Üçocak beldesinde toplu açılış törenine katıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Elazığ ile Diyarbakır’ın kültürü, inancı, geleneği, müziği, folkloru ve dili aynı”
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu, Üçocak beldesinde toplu açılış ...
Bağlar Belediyesinden Diyarbakır emniyetinin 'Narko Alan' uygulamasına destek
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden Diyarbakır emniyetinin 'Narko ...
DİKKAD’dın Dicle’deki eğitimini alan üreticiler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER DİKKAD’dın Dicle’deki eğitimini alan üreticiler ...
Zorbalığa Karşı Olalım Projesi yeniden start verildi
YEREL HABERLER Zorbalığa Karşı Olalım Projesi yeniden start verildi
Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena: ”Aşılama ve kurallara uymazsak, yeni bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz” "Servis sayısı düşürüldü, 1. doz aşıda olduğu gibi 2. doz aşılarımızı da yaptıralım"
YEREL HABERLER Diyarbakır 2. doz aşılama oranında geride kaldı Gazi ...
Bismil İstasyon Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Bismil İstasyon Caddesi yenileniyor
Diyarbakır'da 'Sergi Sarı Bayraklıdır' sergisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Sergi Sarı Bayraklıdır' sergisi açıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden haksız fiyat artışı denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden haksız fiyat ...
Talaytepe terfi deposunun bakım ve onarımı tamamlandı
YEREL HABERLER Talaytepe terfi deposunun bakım ve onarımı tamamlandı
Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor Ermeni ustalardan öğrendiği mesleği bir sonraki nesile aktarmak istiyor
YEREL HABERLER Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor Ermeni ...
Bağlar Belediyesi okul kantinlerini mercek altına aldı Hijyen kurallarına uymayanlar uyarıldı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi okul kantinlerini mercek altına ...
Evlat hasreti çeken anne Ay: “Evde ne rahatımız var ne de huzurumuz” Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken anne Ay: “Evde ne rahatımız var ...
Vergi yapılandırmasında son hafta
YEREL HABERLER Vergi yapılandırmasında son hafta
Aydın Orak’ın yeni filmi Varşova Film Festivali’nde Sabırsızlık Zamanı dünya prömiyerini Varşova Film Festivali ana yarışmada yapacak
YEREL HABERLER Aydın Orak’ın yeni filmi Varşova Film ...
Başkan Aydın: “Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü”
YEREL HABERLER Başkan Aydın: “Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü”
Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı
'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polis ile uygulama başlatıldı
YEREL HABERLER 'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.