Diyarbakır AFAD, 2021 afet eğitim yılını dolu dolu geçiriyor

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesinin ardından AFAD Diyarbakır il müdürlüğü ekipleri, tüm toplumda duyarlılık kazandırmak için aktif olarak eğitimleri devam ettiriyor.

Kurumlar üzerinden farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimlere büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, STK’lar ve gönüllüler ile eğitimler ve tatbikatlar sürdüren AFAD, Diyarbakır merkez Kayapınar belediyesinde oluşturulan 12 kişilik arama kurtarma ekibi ile yeni eğitimlere hazırlanıyor. Merkez ve taşra ilçelerde halka afet farkındalık eğitimlerinin yanı sıra Park 75'te kurulan afet eğitim çadırında eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Destek AFAD gönüllü ekipler ile kamplarda eğitimleri sürdürürken, online eğitimlerini bitiren temel AFAD gönüllüsü ekiplerin destek AFAD gönüllüsüne yükselme eğitimleri de devam ediyor.

Afetlerde müdahale kapasitesini artırabilmek için gönüllü ekiplere deprem, arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu, psikososyal destek, çadır kurma, ilk yardım, yangın bilgisi gibi konularda eğitimler veriyor ve ardından sınav yapıyor. Bu hafta itibariyle eğitimlerini başarıyla tamamlayan destek AFAD gönüllü sayısı 203'e yükselen Diyarbakır’da AFAD gönüllü başvuru sayısı 5 bin 836 kişiye yükseldi.

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