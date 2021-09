Avrupa Spor Etkinlikleri Haftası, Dicle'de rafting yarışıyla başladı

Şeyhmus ÇAKAN/Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Delegasyonunca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri, Dicle Nehri'nde rafting yarışıyla başladı.

Dicle Nehri On Gözlü Köprü´de Hakkari, Şırnak ve Van´dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen rafting yarışı ile başlayan etkinlikler hafta süresince masa tenisinden dartta, badmintondan bisiklete, ayak tenisinden voleybola birçok etkinlikle devam edecek.

Covid-19 kuralları çerçevesinde kutlanan 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirdi. 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' etkinlikleri kapsamında proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Dicle Nehri On Gözlü Köprü´de Hakkari, Şırnak ve Van´dan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen rafting yarışı ile başlayan etkinlikler hafta süresince masa tenisinden dartta, badmintondan bisiklete, ayak tenisinden voleybola birçok etkinlikle devam edecek. Avrupa Spor Haftası açılış programında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, insanlık tarihinde ilklerin yaşandığı 12 bin yıllık kadim şehir Diyarbakır´da bu güzel etkinliğin düzenleniyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Bu etkinliklerle doğaya, tarihe, insanın kalbine dokunacaklarına vurgu yapan Karaloğlu şöyle konuştu:

"Bir hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde çeşitli federasyonlar aracılığıyla Avrupa Spor Haftası kutlamaları olacak. Biz bugün burada açılışını yapıyoruz ama hafta boyunca da etkinlikler Diyarbakır'da devam edecek. Özellikle 28 Eylül'de Kent Meydanı´nda farklı spor branşlarında yapılacak etkinlikler için gençlerimizi kent meydanına bekliyoruz."

Sporun artık sadece gençlerin işi olmadığının altını çizen Karaloğlu, "Hareket et sağlıklı kal" programları kapsamında sağlık giderlerini azaltmak, toplumun sağlıklı yaşlanmasını sağlamak maksadıyla toplumun her yaş grubuna uygun spor faaliyetlerini hayata geçirecek etkinliklerin olduğunu dile getirdi.

RAFTİNG PARKURU OLUŞTURULACAK

Diyarbakır´da rafting ile ilgili mevcut su kaynaklarının incelenmesi sonucu rafting parkuru oluşturacaklarını müjdeleyen Karaloğlu, "Bölgede insanımız için, gençlerimiz için hayatı kolaylaştıracak, onların hayat konforunu artıracak, yaşam kalitesini artıracak çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

`DİCLE KUZULARINI KİMSEYE YEM ETMEYECEĞİZ´

Dicle´nin kuzularını hiç kimseye yem etmeyeceklerine vurgulayan Karaloğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dicle'nin kuzularını inşallah hem kendilerine hem de ailelerine, milletlerine faydalı gençler olarak yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Artık Diyarbakır her gün pozitif bir konuyla Türkiye´nin gündeminde var ve bundan sonra da öyle olacak. 2 hafta önce Zerzevan Kalesi'nde gençlerimiz uzayı seyrediyorlardı, yıldızları seyrediyorlardı. Ondan önce Piraziz´den yamaç paraşütüyle o güzel doğaya süzülüyorlardı. Dün Karpuz festivali'nde birlikteydik. Bugün başka bir etkinlikte birlikteyiz. İnşallah Diyarbakır hep güzelliklerle var olsun, hep pozitif gündemle ülkenin kamuoyunun önüne çıksın, dünya kamuoyuna çıksın, diye bir gayretimiz var. Ama bu konuda en büyük destek elbette ki Diyarbakır halkına ve Diyarbakır gençlerine düşüyor. Onlar istemediği sürece hiç kimse bu şehrin huzurunu kaçıramaz."

Farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlayan Avrupa Spor Haftası 30 Eylül´e kadar çeşitli spor etkinlikleriyle kutlanmaya devam edecek.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır İlhami ÜNAL

