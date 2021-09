Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamlığı tarafından başlatılan her yerde eğitim projesi ile yetişkin bireyler için Aile Destek Merkezlerinin bahçelerinde sınıflar oluşturulup eğitimler veriliyor.

Yenişehir Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezinde (ADEM) pandemi nedeniyle dersler açık havada işleniyor. Başta okuma yazma olmak üzere yetişkin kadınların çeşitli eğitimler alarak, istihdama katılmalarına sağlamak amacıyla kurulan ADEM'lerin her köşesinin birer eğitim alanı olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, eğitimin sadece dört duvar arasında alınır, düşüncesinde olmadıklarını söyledi.



Açık hava dersliği

Aile Destek Merkezlerinde eğitimler verilirken katılımcı kursiyerlerin her türlü ihtiyaçlarını ve sağlığını da düşündüklerini anlatan Beşikci, "Bu amaçla 'Her Yerde Eğitim' sloganımızla Gever Nesibe Sultan Aile Destek Merkezimizin bahçesini açık hava dersliği olarak düzenledik. Böylece okuma yazma kursiyerlerimizin açık havada ders görerek eğitimden uzaklaşmamalarını da sağlamış olduk" şeklinde konuştu.



Öğrenme ışığı sardığında umutlar çiçek açar

Adem7 Okuma Yazma kursu öğretmeni Sultan Ay "Dersimizi yaz boyunca bahçede işledik, bu sayede derslere kursiyerlerimizin katılımını artırdık. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Öğrenmenin ışığı sardığında umutlar çiçek açar. Biz de kursiyerlerimizin umut çiçeklerini açmalarına vesile oluyoruz" dedi.

