AK Partinin gönül köprüsü Bismil’de

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının ilçelere yönelik gönül seferberliği devam ediyor. İlçeleri karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat yönetimi, sahada elde edilen veri ve talepleri toplayarak çözüm için ilgili kurumlarla iletişime geçiyor.

Partinin Bismil ilçe teşkilatını ziyaret eden AK Parti Milletvekili ve önceki dönem Tarım Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Milletvekili Ebubekir Bal, MKYK Üyesi Alattin Parlak, ilçenin sorunları ve vatandaşlardan gelen taleplerin masaya yatırıldığı toplantı yaptı. Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur ile parti mensuplarının katılarak görüşlerini aktardığı toplantıda Bismil ilçesinde yapılan devam eden yapılması gereken hizmetler ele alındı.



Vatandaşlarla açık hava toplantısı

İlçe teşkilat ziyareti sonrasında Bismil istasyon parkında sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlarla düzenlenen açık hava toplantısında, tarım, enerji, sulama ve belediyelerin hizmetlerinin takibi ile ilgili tüm sorunlar ele alındı. İlçenin sorunlarına gösterilen ilgi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.