Aileler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, ailelerle bir araya geldi

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 ailenin evlat nöbeti, 752'nci günde de devam ediyor. Ailelerin direnişine destekler çığ gibi büyüyor.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 ailenin evlat nöbeti, 752'nci günde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de Öz Sağlık İş Sendikası temsilcilerinden geldi. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Tuba Gülpembelioğlu, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı Hatice Olgun, Bölge Başkanı Fadlı Erdem, Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, ailelerle bir araya gelerek, dertlerini dinleyip sohbet etti.



“Dünya bu çığlığa kulak asmalıdır”

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, annelerin çığlığının yüreklerinde olduğunu ve dünyanın bu çığlığa kulak asmaması gerektiğini kaydetti. Sert, “752 gündür evlatları için nöbet tutan ailelerin ziyaret için geldik. Dünyanın en yalın çığlığı anne kalbinin yanan çığlığıdır, bu annelerimizin göz yaşı ve çığlığını yüreklerden hissediyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye halkından buraya gelemeyenlerin kalbi burada, 233 ailemiz evlat nöbeti tutuyorlar, 31 ailenin evladına kavuşması bizi ve Türkiye’yi mutlu etmiştir. İnşallah terör bitene kadar buradaki ailelerimizin isyanı dünyaya mesaj olarak gönderilir. Bu mesajdan çıkanların siyaseti, politikası olmaz, bu annelerin çığlığına ses vermek zorundadır. Dünya bu çığlığa kulak asmalıdır, Türkiye huzurlu ve mutlu bir şekilde yoluna devam etmelidir. STK ve vatandaş olarak hep birlik çözmemiz lazım bunun artık siyaseti olmamalıdır, olmaması gerekir. Biz bu ailelerimizin yanındayız dualarımız onlarla birlikte” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.