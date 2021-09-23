Aileler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, ailelerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aileler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, ailelerle bir araya geldi

İHA

Aileler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, ailelerle bir araya geldi

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 ailenin evlat nöbeti, 752'nci günde de devam ediyor. Ailelerin direnişine destekler çığ gibi büyüyor.
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 ailenin evlat nöbeti, 752'nci günde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de Öz Sağlık İş Sendikası temsilcilerinden geldi. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Tuba Gülpembelioğlu, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkan Yardımcısı Hatice Olgun, Bölge Başkanı Fadlı Erdem, Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, ailelerle bir araya gelerek, dertlerini dinleyip sohbet etti.

“Dünya bu çığlığa kulak asmalıdır”
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, annelerin çığlığının yüreklerinde olduğunu ve dünyanın bu çığlığa kulak asmaması gerektiğini kaydetti. Sert, “752 gündür evlatları için nöbet tutan ailelerin ziyaret için geldik. Dünyanın en yalın çığlığı anne kalbinin yanan çığlığıdır, bu annelerimizin göz yaşı ve çığlığını yüreklerden hissediyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye halkından buraya gelemeyenlerin kalbi burada, 233 ailemiz evlat nöbeti tutuyorlar, 31 ailenin evladına kavuşması bizi ve Türkiye’yi mutlu etmiştir. İnşallah terör bitene kadar buradaki ailelerimizin isyanı dünyaya mesaj olarak gönderilir. Bu mesajdan çıkanların siyaseti, politikası olmaz, bu annelerin çığlığına ses vermek zorundadır. Dünya bu çığlığa kulak asmalıdır, Türkiye huzurlu ve mutlu bir şekilde yoluna devam etmelidir. STK ve vatandaş olarak hep birlik çözmemiz lazım bunun artık siyaseti olmamalıdır, olmaması gerekir. Biz bu ailelerimizin yanındayız dualarımız onlarla birlikte” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ davasında Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü ve yardımcısına hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ davasında Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü ve ...
AK Partinin gönül köprüsü Bismil’de
YEREL HABERLER AK Partinin gönül köprüsü Bismil’de
Dicle raftingle buluştu, tarihi köprüde heyacan dolu anlar yaşandı Dicle Nehri'nde rafting heyecanı
YEREL HABERLER Dicle raftingle buluştu, tarihi köprüde heyacan dolu ...
Her yerde eğitim
YEREL HABERLER Her yerde eğitim
Avrupa Spor Etkinlikleri Haftası, Dicle'de rafting yarışıyla başladı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Etkinlikleri Haftası, Dicle'de rafting ...
’Çocuk gülerse dünya güler’ dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER ’Çocuk gülerse dünya güler’ dedi, Karacadağ ...
Sur Kaymakamı: Ailelerin destansı direnişi, bölgedeki iklimi değiştirdi
YEREL HABERLER Sur Kaymakamı: Ailelerin destansı direnişi, bölgedeki ...
Evlat nöbetindeki annenin feryadı yürekleri dağladı Gözyaşları içerisinde feryat eden anne Mevlüde Üçdağ: “Artık elimizdeki cansız fotoğraflara sarılmak istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki annenin feryadı yürekleri ...
Koronavirüsten ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk ...
Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 3 gün arayla öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören aşısız çift ...
Diyarbakır AFAD, 2021 afet eğitim yılını dolu dolu geçiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır AFAD, 2021 afet eğitim yılını dolu dolu ...
Kanal görüntüleme robotu tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kanal görüntüleme robotu tasarruf sağlıyor
Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu
YEREL HABERLER Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu
Eski DÜ Rektörü Saraç’a FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eski DÜ Rektörü Saraç’a FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis ...
Diyarbakır Kalesi'nde mancınık ayakları bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır Kalesi'nde mancınık ayakları bulundu
Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya ...
Diyarbakır 11. Karpuz Festivalini coşkuyla kutladı, sokaklarda develer karpuz taşıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır 11. Karpuz Festivalini coşkuyla kutladı, ...
Diyarbekirspor Levent Eriş'e emanet
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Levent Eriş'e emanet
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Diyarbakır’da karpuz festivaline katıldı
YEREL HABERLER MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Diyarbakır’da ...
Kuraklık karpuzu da etkiledi: Bu yılki en büyük karpuz 45,5 kilo
YEREL HABERLER Kuraklık karpuzu da etkiledi: Bu yılki en büyük ...
Vali Münir Karaloğlu, Üçocak beldesinde toplu açılış törenine katıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Elazığ ile Diyarbakır’ın kültürü, inancı, geleneği, müziği, folkloru ve dili aynı”
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu, Üçocak beldesinde toplu açılış ...
Bağlar Belediyesinden Diyarbakır emniyetinin 'Narko Alan' uygulamasına destek
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden Diyarbakır emniyetinin 'Narko ...
DİKKAD’dın Dicle’deki eğitimini alan üreticiler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER DİKKAD’dın Dicle’deki eğitimini alan üreticiler ...
Zorbalığa Karşı Olalım Projesi yeniden start verildi
YEREL HABERLER Zorbalığa Karşı Olalım Projesi yeniden start verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.