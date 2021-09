Diyarbakır Surları'ndaki restorasyonda mancınık kaidesi bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerde yapılan savaşlardan kalma birçok ok ucu bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla ‘Surlarda Diriliş Başlıyor’ mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, M.S. 365375 yıllarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Urfakapı’nın iki burcunda başlattığı restorasyon çalışmalarında teras katlarda yapının üzerinde ciddi bir yük oluşturan yaklaşık 2 bin tonluk toprak dolguyu temizledi. Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından görevlendirilen arkeologlar ve uzmanlar gözetiminde titizlikle yapılan dolgu temizlik çalışmalarında, mancınık ayaklarının yerleştirildiği taş kaideler ile çeşitli büyüklükte mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerde yapılan savaşlardan kalma birçok ok ucu bulundu. Ayrıca burçların üzerindeki yağmur sularının tahliye edilmesi amacıyla özgün yağmur olukları ve çörtenler ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda zeka ve strateji oyunu mangalanın o dönemlerde taşa oyularak oynandığını gösteren ize de rastlandı.



Surlar üzerinde daha önce görülmemiş özgün döşeme ortaya çıkarıldı

Bununla beraber 21 ve 22 numaralı burçlar arasında kalan seyirdim yolları üzerinde yapılan temizlikte surların üzerinde ilk defa özgün döşeme izine rastlandı. Yedikardeş burcunun damında daha önce ortaya çıkarılan Roma dönemi taş döşemesi ile benzerlik gösteren örgü sistemi dönem analizi için önemli veriler sunacak.



2 aylığına araç ve yaya trafiğine kapatılması planlanıyor

Urfakapı’da acil müdahale kapsamında sürdürülen çalışmalarda 21 ve 22 numaralı burçların tehlike arz eden bölümlerine müdahale edilebilmesi için yakın zamanda 2 aylığına araç ve yaya trafiğine kapatılması planlanıyor. Bu 2 aylık zaman zarfında 21 ve 22 numaralı burçların esaslı restorasyonu yapılıncaya dek can ve mal tehlikesi oluşturan kısımların acil müdahalesinin tamamlanması hedefleniyor.

