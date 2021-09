Ceylan Karavil Park’ta nefes kesen tatbikat eğitimi

Diyarbakır'da afete hazır Türkiye bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kapsamındaki (Afete Hazır İşyeri) eğitimleri Ceylan Karavil AVM'de devam ediyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşanabilecek olası yangın ve deprem tehlikelerine karşı 135 personele afet farkındalık eğitimi, yangın bilgisi ve yangın tatbikatı, deprem, arama, KBRN, tahliye usulleri ve alarm ve ikaz sistemleri konularında yapılacak olan eğitim başladı. Tatbikatın sorunsuz tamamlanmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar, tatbikata katılan tüm ekipleri tebrik ederek alkışladı.

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir ise tatbikatın başarıyla sonuçlandığına sevindiklerini ifade etti. Ufuk, "Alışveriş merkezimizde her yıl bu tatbikatı yapıyoruz. Bu yıl da yine ilimizdeki AFAD birimlerin katılımıyla bu tatbikatı başarı ile gerçekleştirdik. Diyarbakır’da tatbikatımıza destek veren tüm birimlere teşekkür ediyoruz. Bu konuya her yıl biraz daha fazla önem ve değer veriyoruz. Bu hem bizim için hem de Diyarbakır' da yaşayan ve Ceylan Karavil Park AVM’yi ziyaret eden misafirlerimiz için ne kadar güvenli olduğu gösteren bir tatbikat oldu" dedi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak ise Afete Hazır İşyeri projesi çerçevesinde bu gün ekiplerin Ceylan Karavil Park AVM’de eğitim vermeye başladığını kaydetti. Çakmak, “Herhangi bir acil afet durumunda öncelikle işyeri personellerinin nasıl davranması hakkında bilinç kazanması ve bu bilgilerle ilk müdahaleyi yapması büyük önem arz ettiğinden, büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz kapsamlı eğitimle bir işyeri çalışanlarına daha bilinçlendirme çalışması yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün burada sunduğumuz bilgilerin sadece işyerinde değil hayatın her anında lazım olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

