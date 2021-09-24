Diyarbakırlı kızlar özel yetenek kurslarıyla üniversiteli oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Özel Yetenek Kurslarına katılan 8 öğrenci üniversiteli oldu.

Büyükşehir Belediyesinin, askeri okul, Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile Spor Liseleri’ne yerleşmek isteyen gençlere yönelik 21 Aralık 2020’de başlattığı eğitimlerden bin 281 kişi faydalandı. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca, beden eğitimi, askeri ve polis okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik açılan ücretsiz özel yetenek kurslarında eğitim gören 8 öğrenci BESYO parkurunda başarılı olarak, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) kursunda hazırlanan ve Mersin Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerden Bahar Gülsüm, daha önce özel kurslarda eğitim gördüğünü ancak verim alamadığını, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursta bir dönemde üniversite kazandığını söyledi.



“Kurslara katılarak kazandım”

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu kazanan Ayşe Karakaş, hayalinin BESYO okumak olduğunu belirtti. Karakaş, “Beni bekleyen zorlu bir sınavın olduğunun farkındaydım. Bunun için iyi eğitmenlere ihtiyacım vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursları duyunca çok mutlu oldum. Kurslara katılarak kazandım. Vali Münir Karaloğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde BESYO kazanan kursiyerlerden Merve Erkaplan ise, aldığı eğitimler sayesinde üniversiteye yerleştiğini ifade etti. Erkaplan, sporla ilgilenenleri Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslardan faydalanmaları için çağrıda bulundu.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu kazanan Didem İnalcan, herhangi bir spor geçmişi olmadığını vurguladı. İnalcan, Özel Yetenek Kurslarında sıfırdan eğitim alarak hazırlandığı kısa sürede eğitim hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. Eğitmenlerinden Gülsüm Gülten Kuzu ise özel yetenek kurslarıyla askeri okul, PMYO, POMEM, bekçilik okulu, BESYO ile Spor Liseleri için birçok öğrenciye eğitimler verdiklerini anlattı.

Kuzu, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla gençlerin hayallerine kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

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