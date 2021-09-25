İşitme engelliler unutulmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli öğrencilere okul dönüş seti ve tişört hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışla toplum her kesimine hizmet götürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2329 Eylül 'Uluslararası İşitme Engelliler Haftası' dolayısıyla Yenişehir ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunu ziyaret etti. Ekipler, farkındalık çalışmaları kapsamında yapılan ziyarette işitme engelli öğrencilere, okula dönüş setleri ve 'Dünya Farkındalıklarla Daha Güzel' baskılı tişörtler dağıttı.

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