Bilgievi ve Akademi Liselerde ders zili çaldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri ve Akademi Liselerinde 20212022 eğitimöğretiminin ilk ders zili çaldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentte çocuk ve gençlerin eğitim seviyelerini yukarı taşımak amacıyla oluşturduğu eğitim yuvalarında dersler başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde merkez Bilgievi, Selahaddin Eyyubi Bilgievi, Hani Gürbüz Gençlik Merkezi, Sur Akademi Lise ve Silvan ElCezeri Akademi Liselerden faydalanan öğrenciler, 20212022 eğitimöğretim döneminde branş dersleri dışında kültürel ve sosyal etkinliklerden de yararlanacak.



Bilgievilerinde eğitim yılı dolu dolu geçecek

Bilgievleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine branş dersleri Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilimler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dışında; gez gör Diyarbakır, akıl ve zeka, görsel sanatlar, müzik eğitimleri, spor faaliyetleri, drama, halk oyunları, kütüphane ve bilişim dallarında ücretsiz eğitim verecek. Akademi Liseleri de, Türk dili ve edebiyatı, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı diller branşlarında yıl boyu eğitim alıp üniversite sınavlarına hazırlanacak. Akademi Liselerde branş eğitimleri dışında öğrencilere yönelik idare tarafından belirlenen tarihlerde birçok sosyal ve kültürel etkinliklerde düzenlenecek.

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