Diyarbakır'da epilepsi hastası olan kayıp engelli aranıyor 



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, dün akşam evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Yılmaz Emen (39) için arama çalışması başlatıldı. Anne Sadiye Emen, "Oğlum ilacını içmezse bayılıyor. Görenler, polise haber versin" dedi.

Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Yılmaz Emen, dün akşam saatlerinde evden çıktı. Emen'in dönmemesi üzerine ailesi, çevrede aradı ancak hiçbir yerde bulamadı. Konuşamayan ve iletişim kuramaması nedeniyle ailesi tarafından boynuna demir künye asılan Emen için polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Ekipler, Yılmaz Emen için arama çalışması başlattı.

'İLACINI İÇMEZSE BAYILIR'

Sadiye Emen, oğlunun engelli ve epilepsi hastası olduğunu belirterek, "Oğlum ilacını içmezse bayılıyor. Dün akşam saatlerinden bu yana haber alamadık. Karakola gittik, polislere durumu bildirdik. Boynunda bir künye var. Mavi mont var üzerinde. Görenler veya duyanlar, polise haber versin. Allah rızası için" dedi.

Mehmet Nuri Emen ise "Daha önce çıkıyordu, tekrar evine geliyordu fakat dünden bu yana arıyoruz ama bulamıyoruz. İnsanlık namına görenler bize bilgi versin. Sara hastasıdır, derdini anlatamıyor. İlaç kullanmazsa eğer düşüp bayılıyor" diye konuştu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-09-25 15:05:21



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