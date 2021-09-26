Diyarbakır’da otel doluluk oranı yüzde yüz

TURSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır’da tarihi kültürel alanlara yoğun bir ilginin olduğunu belirterek otel doluluk oranının yüzde yüz olduğunu açıkladı.

TURSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO dünya mirasına girmiş Diyarbakır'da başta Mitras Tapınağı olan Zerzevan kalesi ile tarihi kültürel alanlara yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, kentte bulunan otellerde doluluk oranın yüzde yüze çıktığını söyledi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihin ve ilklerin yaşandığı Mezopotamya bölgesinde ekonomik kalkınmaya destek olmak ve bölge turizmini yeniden canlandırmak amacıyla yoğun bir çalışmanın başladığını kaydeden Akyıl, Mezopotamya altın üçgeni olarak bilinen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya yönelik kültür ve gezi turlarında büyük artışların yaşandığını belirtti. Akyıl "Tarihin birçok izini taşıyan ve birçok medeniyet ev sahipliği yapan ilimiz Diyarbakır'da valimiz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası ile tüm turizm bileşenlerimizin destekleri ile pandemi sonrası Mezopotamya’nın kalbinde olan Diyarbakır turizminde büyük bir hareketlenme yaşanmaktadır. Bizler pandemi koşullarını dikkate alan ve ikinci doz aşılarını yapan tüm vatandaşlarımızı bölgemizin tarihi ve kültürel alanlarını görmeye, yöresel tatlarımız tatmaya davet ediyoruz” dedi.



“Direk uçuşlar başlamalı”

Başkan Akyıl, son olarak yaşan bu hareketlenmenin yanı sıra daha önce Diyarbakır'dan Kuzey Irak ve Diyarbakır'dan KKTC seferlerin yeniden başlatılması gerektiğini belirterek, "Özellikle Erbil ile Diyarbakır arasında sadece iki şehrin insanları arasında değil, iki bölgenin tüccarları, sanayicileri, sağlık turizmi, kültür turizmi, tarım, hayvancılık bütün bunlarla ilgili karşılıklı ilişkileri pozitif yönde etkileyen bir seferdir. Bu nedenle her iki seferinde bir an evvel başlatılması istiyoruz" şeklinde konuştu.

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