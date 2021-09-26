Kırsaldaki eğitim yuvasına Bağlar Belediyesinden hizmet eli

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Ekince Mahallesinde 81 öğrencinin öğrenim gördüğü ilkokulun çevresini yenileyerek modern bir çevre düzenlemesine kavuşturdu. Öğrencilerin emeğiyle okulun çevresine fidanlar dikilerek yeşil alan oluşturuldu.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal mahallede bulunan eğitim yuvasını öğrenciler için rahat zaman geçirip oyun oynayabilecekleri hale getirdi. Ekince Mahallesi İlkokulu önceki yıllarda çevre düzenlemesi olmadığı için ilkel koşullar barındırıyordu. Okul yönetimi ve velilerin talebi üzerine harekete geçen belediye, peyzaj, parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla okulun kampüsünü baştan aşağı yeniledi. Hummalı bir çalışma ve emek ortaya koyan öğretmen ve öğrenciler de okulun çevresinde fidanları toprakla buluşturarak, gelecekte bölgeye oksijen deposu olacak yeşil alanın temelini attı.



“81 öğrencili okul şimdi daha huzurlu”

81 öğrenci ve 5 öğretmenin görev yaptığı Ekince İlkokulu sağlanan bu hizmetlerle şimdi daha huzurlu olduğunu belirten ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun taleplerini anında yerine getirdiğini aktaran okul müdürü Sait Akdağ, okullarının daha önce çevresinin çok kötü olduğunu kaydetti. Akdağ, “Öğrencilerimiz zor koşullarda gelip gidiyordu. Bu yöndeki talebimizi Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na iletince kendisi hemen çalışma başlattı. Okulumuz çok güzel bir görüntü kazandı. Bizim için ve velilerimiz için de iyi oldu. Öğrencilerimizle beraber geleceğe nefes olmak amacıyla fidan diktik. Başkanımıza ve emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.