Diyarbakır'ın gönüllü ordusu, afetlere hazırlanıyor

Uzaktan eğitimlerini tamamlayan AFAD'ın gönüllü ordusu afet ve acil durumlarda destek vermek için uzman AFAD eğitmenleri tarafından eğitilerek her türlü afetlerde görev almaya hazır hale getirildi.

Diyarbakır İl AFAD müdürlüğünde gönüllülere ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, insani yardım, çadır kurulumu, iniş ve tırmanış eğitimi verildi. Eğitimin ardından değerlendirme sınavı yapıldı. Eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan gönüllülere Destek AFAD gönüllülüsü kimlik kartları verilmesi için çalışma başlatıldı. Diyarbakır'da AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışan AFAD'ın gönüllü ordusu olan gönüllü sayısı 220'ye yükseldi.

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