Patenli gencin trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup, patenle ilerleyen gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde hareket halindeki kamyonete tutunarak, patenle ilerleyen gencin yolculuğu, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin kamyonetin arkasında bir süre ilerledikten sonra kavşakta otomobillerin arasından geçerek kaldırıma çıktığı görülüyor. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-09-27 10:58:01



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