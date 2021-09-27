Güzellik uzmanından mevsim geçişlerinde cildi koruma uyarısı

Marmara Klinik Güzellik Uzmanı estetisyen Hira Dalmış, mevsim geçişlerinde cilt bakımlarında dikkat edilmesi noktasında vatandaşları uyardı.

Cilt sağlığının her yaşta insan için çok önemli olduğunu belirten Dalmış, ayrıca cilt bakımına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Dalmış, özelikle mevsimi geçişlerinde ciltte daha fazla sorunların yaşandığı belirterek, sonbaharda cilt için daha fazla bakım yapılması gerektiğini söyledi. Dalmış, "Cildin kurumaya müsait olduğu bir mevsim olduğunu ayrıca, nem bakımlarının yapılması gerek. Hormonal nedenlere bağlı olarak bazı dönemlerde alevlenen sivilceler, en çok sonbahar aylarında artışa geçiyor. Bir uzmandan tavsiyeler alınarak, cildinize bakım yaptırmanız gerek. Çoğu kişi evde cilt bakımı yapmaya çalışır. Genellikle yanlış ürün kullanımı sonucunda da istemeyen lekeler, sivilce ya da kuruluk gibi sorunlar görülür. Peeling, maske, temizlik ve nem bakımı yapılmasını gerekiyor. Özelikle cilt problemleri yaşayanlar, ilk olarak cilt tiplerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmelidir. Düzenli aralıklarla kan testi yaptırıp, vitamin ve mineral eksikliği varsa, takviye ilaç alınmasını da öneriyorum. Cildin dışardan çok içerden besleniyor. Özelikle sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmak isteyenlerin, bol su tüketmesi gerek. Eğer sonbaharda cildinizde sorunlar artış gösterdiyse, kuruluk, nemsizlik ve matlık sorunu varsa, siz de aşağıdaki tüyoları uygulayabilirsiniz” dedi.

Sonbaharda ilk olarak cilt tipine uygun olan ürünlerin kullanılması gerektiğini aktaran Dalmış, "Ayrıca güneş koruyucu kullanımı yaz ve kış olmak üzere, diğer mevsimlerde de aksatılmamalıdır. Uygun ürünlerle cilt temizliği günde iki defa yapılmalıdır. Yanlış ürün kullanım sonucu, cilt daha fazla kurulabilir, ya da yağlanabilir. Bu yüzden uzman tavsiyesi üzerine ürün kullanımı daha çok önerilir. Mutlaka haftalık maske uygulanmalı ve peeling yapılmalı, her bakım sonunda mutlaka nemlendirici kullanılması gerekiyor. Ayrıca aylık olarak da profesyonel bir bakım yapılmalı" diye konuştu

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