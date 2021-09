Göreve geldikten sonra ziyaret ettiği ilk bölgedeki vatandaşları unutmadı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardında göreve geldikten sonra ilçede ziyaret ettiği ilk bölge olan Yeniköy Mahallesi’nde tek katlı evlerde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek dertleşti. İhtiyaç sahiplerine destek sağlayan Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber evlerin avlusunda oturarak vatandaşların taleplerini dinledi. Beyoğlu, “Geldiğimiz yeri de bulunduğumuz makamı da hiçbir zaman unutmadık. Geldiğimiz yer halkın arası, icra ettiğimiz makamın sahibi ise halktır” ifadelerini kullandı.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yeniköy Mahallesi’nde dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadığı yer olarak bilinen tek katlı evlerin bulunduğu bölgeye çıkarma yaptı. İki buçuk yıl önce göreve başladıktan sonra ziyaret ettiği vatandaşların evlerine bir kez daha misafir olan Beyoğlu’nun vefası memnuniyetle karşılandı. Beyoğlu’nu karşılarında görünce tatlı bir şaşkınlık yaşadığını belirten vatandaşlardan Mehmet Demir, “Seçimden sonra bizi ziyaret ederek yaşadığımız sıkıntılara karşı destek olmuştu. Aradan geçen zamanda bizi yine unutmamış. Başkanımıza bu vefasından ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Beyoğlu’nu evlerine davet eden diğer vatandaşlar da kendisini her zaman ilçenin en ücra köşelerinde görmekten son derece memnun olduklarını ifade etti.



“Halkımızın engin bir sevgisi ile karşılaşıyoruz”

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber gerçekleştirdiği ziyaretlerde tek katlı evlerin avlusunda oturup çocukları yanına alarak vatandaşların birçok konudaki taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, geldiği yeri ve icra ettiği makamı unutmayan bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek makam ve yetkilerin sahibi olarak değerlendirdiği halkın arasında olmayı her zaman için bir sorumluluk olarak kabul ettiğini söyledi. Beyoğlu, “Bugün gelinen noktada çok şükür ilçemizin her karışına gidiyoruz, halkımızın engin bir sevgisi ve yüksek bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. Burada olduğu gibi sorun ve talepler için vatandaşımızı ayağımıza getirmiyoruz, biz onların yaşadığı yerlere giderek dertleşiyoruz” dedi.

