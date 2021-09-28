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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 bin metrelik yağmur suyu şebekesinde sonbahar temizliği

İHA

250 bin metrelik yağmur suyu şebekesinde sonbahar temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda yağabilecek yağmurlar öncesi olası su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu şebeke hatlarında temizlik çalışması başlattı.
Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, olası yağışlarda ortaya çıkabilecek sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla menfez ve yağmursuyu kanallarının tıkanma ihtimalini göz önünde bulundurarak harekete geçti. Şebeke, baca ve ızgara temizliği ekibi oluşturan DİSKİ, kent merkezi ve ilçelerde rutin temizlik çalışmalarını arttırdı.
Olumsuzlukların önüne geçmek için 250 bin 400 metre şebeke hattında ve 10 bin 300 mazgalda temizlik yapan ekipler, altyapının sorunsuz ve yağış nedeniyle yollarda oluşabilecek tahribatların önüne geçmek için tıkanmaya neden olabilecek yaprak, taş ve atıkları toplayarak tahliye etti.

Acil durum ekibi 7/24 görev başında
DİSKİ, rutin temizlik yapan ekiplerin haricinde 'Acil durum ekibi' de oluşturdu. Özel eğitim alan ekip 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olası ani yağışlarda tıkanmaları engelleyecek çalışmalar yapacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kanal tıkanmalarında en büyük sorunun yere atılan çöpler, bacalara atılan taş, moloz ve kaba malzeme olduğunu söyledi. Çöp atılmaması konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Tutşi, “Çöpler, mazgallarda su akışını engellediği için olası yağışlarda su birikintilere sebep olabiliyor. Özellikle naylon ve poşet tarzı plastik atıklar, kanalların tıkanmasına neden oluyor. Bazı noktalarda ise çimento atıkları kanalizasyon şebekesine bırakılarak tıkanıklığa neden oluyor. Ekiplerimiz, olumsuzların önüne geçebilmek için, yoğun çaba sarf ediyor. Bu sorunun oluşmaması için anında müdahale ediyoruz. Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek yerlere çöp atmamalıdır. Bu konuda daha duyarlı olmalıyız” dedi.

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