PKK'lı terörist Kar'a verilen 32 yıl cezanın gerekçeli kararı hazırlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yakalanan turuncu kategorideki PKK'lı terörist "Heba Rodi" kod adlı Tarık Kar'a, 3 ayrı suçtan verilen 32 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan turuncu kategorideki PKK'lı terörist "Heba Rodi" kod adlı Tarık Kar'a, 3 ayrı suçtan verilen 32 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Kar hakkında, 1 Temmuz'da "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından verilen hapis cezasına ilişkin 15 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçede, Lice'nin Sağgöze kırsalında 13 Mayıs 2020'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda terörden arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan örgütün sözde Lice alan sorumlusu Tarık Kar'ın yakalanarak, tutuklandığı anımsatıldı. Terör örgütü PKK/KCK'da silahlı bir eyleme katıldığına dair delil bulunmadığı belirtilen kararda, sanığın üzerine atılı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu işlemeye elverişli, dosyaya yansıyan ve vahamet arz eder nitelikte bir saldırının bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı. Kararda, yapılan değerlendirmelerde sanık Kar'ın eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna uyduğunun kabul edildiği bildirildi.

Kararda, sanık Tarık Kar hakkında 3 ayrı suçtan, sanığın kastının yoğunluğu, örgüt içerisinde kaldığı süre, suçun işlendiği zamanı, yeri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı ile suçun işlenmesindeki biçim ve özellikleri dikkate alınarak takdiren asgari had aşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiş. Kar'ın sabit görülen suçunun terör suçları kapsamında kaldığı anlaşıldığından verilen cezasından yarı oranında artırım yapılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.

"Yargılaması sonucu sanığın suçunun sabit görülmesi, eylemleri karşılığı belirlenen ceza miktarı gözetildiğinde hayatın olağan akışına göre ceza süresinin sanığın kaçacağı yönünde karine oluşturması, adli kontrol tedbiri hallerinin sanığın kaçmasını engellemeye yeterli caydırıcılıkta olmaması karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu kanaatine varılmıştır" ifadesine yer verilen kararda, tutukluluk halinin devamı yönünde hüküm kurulduğu aktarıldı.

Sanık Tarık Kar, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 32 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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