Stadyumda droneli tedbir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stadyumda droneli tedbir

İHA

Stadyumda droneli tedbir

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü stadyumlarda drone destekli denetim başlattı.
20212022 sezonuyla beraber tribünler yüzde 50 kapasiteli de olsa seyircilere tekrar açılırken yeni sezonla beraber gelen yeni kurallar ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü daha sıkı kontrollere başladı. Emniyet personelleri stadyumlara girişlerde PCR testi, HES kodu ve aşı kontrollerini en üst seviyede tutarak giriş şartlarını taşımayan taraftarları stadyuma almadı. Covid19 tedbirleri kapsamında gerekli kontroller yapılarak uygun olan taraftarlar tribünde yerlerini aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin" talimat ve İçişleri Bakanlığı’nın “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu genelge hükümleri gereğince 12 yaş altı çocuklar stadyumlara giremeyeceği ve 12 yaş üstü taraftar ve görevlilerin ise aşı ve PCR testi prosedürlerine göre stadyuma alınacağı ifade edilirken emniyet müdürü görevli personelleri tarafından gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişleri ile ilgili turnike alanlarında ve saha içinde ve alanlarda kendi drone çekimleri ile birlikte mevcut bulunan kameralar yardımıyla tespit ettikleri aykırı fiillerde bulunan taraftarlar ve kulüp yöneticilerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar yapılacağı belirtildi. Geçen hafta Diyarbakır’ın 33 binlik seyirci kapasiteli stadyumuna oynanan Diyarbekirspor ve Somaspor karşılaşması öncesi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan PCR testi ve aşı kartı kontrollerinin ardından stadyuma seyirci alımını gerçekleştirdi. Bu itinalı çalışmaları ve özenli denetimleri ise Diyarbakır spor kamuoyunu tarafından da tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran saldırgan aranıyor
YEREL HABERLER Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran ...
Havalar soğudu, araç masrafları artıyor Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor
YEREL HABERLER Havalar soğudu, araç masrafları artıyor Aracına 100 ...
Silvan'da sayaçların elektrik direklerine bağlanmasını protesto edildi
YEREL HABERLER Silvan'da sayaçların elektrik direklerine ...
Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ...
Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Asansörde tartıştığı komşunu sokakta silahla ağır ...
Hazro’da seferberlik başladı, 12 yaşın üstü öğrenciler aşılanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Hazro’da seferberlik başladı, 12 yaşın üstü ...
Urfakapı restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 Ekim’de yaya ve araç trafiğine kapatılıyor
YEREL HABERLER Urfakapı restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 Ekim’de ...
Diyarbakır'da öğrencilere itfaiye eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrencilere itfaiye eğitimi
Evlat nöbetindeki anne: Yeter artık, evladımı versinler
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Yeter artık, evladımı ...
Engelli vatandaşlar tarihi alanları gezdi
YEREL HABERLER Engelli vatandaşlar tarihi alanları gezdi
Üniversite güvenlik kurulu toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Üniversite güvenlik kurulu toplantısı gerçekleşti
PKK'lı terörist Kar'a verilen 32 yıl cezanın gerekçeli kararı hazırlandı
YEREL HABERLER PKK'lı terörist Kar'a verilen 32 yıl cezanın ...
Konukevi Kız Yurdu’nun yeni öğrencileri kenti gezdi
YEREL HABERLER Konukevi Kız Yurdu’nun yeni öğrencileri kenti gezdi
250 bin metrelik yağmur suyu şebekesinde sonbahar temizliği
YEREL HABERLER 250 bin metrelik yağmur suyu şebekesinde sonbahar ...
Evlat hasreti çeken baba Ödümlü: “Onların çocukları Avrupa’da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz”
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken baba Ödümlü: “Onların çocukları ...
Diyarbakır’daki aktarcılarda zencefil ve ıhlamura büyük talep Aktarcı Mehmet Karakoç: “Bitkisel ürünleri doktor tavsiyesi olmadan satışını yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki aktarcılarda zencefil ve ıhlamura ...
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
YEREL HABERLER Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve ...
Unutulmuş lezzet olan perdeli ciğeri gün yüzüne çıkarılıyor Ciğerde yeni tat
YEREL HABERLER Unutulmuş lezzet olan perdeli ciğeri gün yüzüne ...
Göreve geldikten sonra ziyaret ettiği ilk bölgedeki vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Göreve geldikten sonra ziyaret ettiği ilk bölgedeki ...
Silvan´da park halindeki minibüs, içindeki 25 bin TL´lik kıyafet yandı
YEREL HABERLER Silvan´da park halindeki minibüs, içindeki 25 bin ...
Diyarbakır’da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2’si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2’si ...
Diyarbakır´da hatalı sollama kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da hatalı sollama kazası: 4 yaralı
"Kadrajımdan Çocuk" temalı kısa film yarışması başlıyor
YEREL HABERLER "Kadrajımdan Çocuk" temalı kısa film yarışması ...
Evlat nöbeti tutan baba Aydın: “HDP milletvekilleri Kandil’i çok seviyorlarsa onlar gitsinler, neden gitmiyorlar”
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba Aydın: “HDP milletvekilleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.