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Evlat hasreti çeken anne Güger: “Devletten ona zarar gelmez, bir an önce kendini o bataklıktan kurtarsın” HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti sürüyor

İHA

Evlat hasreti çeken anne Güger: “Devletten ona zarar gelmez, bir an önce kendini o bataklıktan kurtarsın” HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 758. gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 758. gününde de sürüyor. 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, çocukları gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Güger, "Benim oğlum kandırılarak dağa çıkartıldı. 6 yıldır onun izini sürüyorum ve hasretiyle yanıyorum. Ant içtim geldiği gün ayağının altını öpeceğim. Hepimiz çok özledik bir an önce gelip teslim olsun, devletten ona zarar gelmez. Devlete güvensin teslim olsun, bir an önce kendini o bataklıktan kurtarsın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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