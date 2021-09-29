Bağlar’ın hayali olan projede süreç devam ediyor, bakanlık süreci hızlandırmak için komisyon kurdu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Kaynartepe Mahallesinin dönüştürülmesiyle ilgili projede süreç kesintiye uğramadan devam ediyor. Şu ana kadar 80 hak sahibi, hak devri konusunda uzlaşma sağlarken, 110 hak sahibi de yenilenecek olan ev ve iş yerlerinden almak için anlaşmaya vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, süreci hızlandırmak üzere komisyon kurdu.

Bağlar ilçesindeki çarpık kentleşmeyi bitirerek, Diyarbakır’ın kalbinde yeni ve modern bir ilçe yapısı meydana çıkarmayı hedefleyen kentsel dönüşüm projesi için hazırlıklar sürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’un yürüttüğü çalışma ve girişimler sonucu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yerinde dönüşüm modeline uygun projede hak sahipleriyle görüşmelerde yeni bir sürece geçildi. Bin 354 hak sahibini kapsayan Kaynartepe Mahallesindeki ilk etap çalışmalarıyla ilgili olarak şu ana kadar 80 hak sahibinin haklarının hazineye devri konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edildi. 110 hak sahibinin ise bakanlığın yapacağı çalışmalarla yenilenecek konut ve yapılardan almak için anlaşma sağladığı kaydedildi.



Komisyon göreve başladı

Projede gerileme ve aksama olmadığını ifade eden yetkililer, Bağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü irtibat bürosunda vatandaşlara bilgi vermeye devam ediyor. Projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının süreci hızlandırmak amacıyla uzman isimlerden oluşan komisyon kurduğu, bu komisyonun da Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara başladığı belirtildi. Eski Bağlar bölgesinin tamamını zamanla modern bir şehir haline dönüştürmeyi amaçlayan projede pilot bölge seçilen Kaynartepe Mahallesinin ardından diğer mahallelerle ilgili etaplar hazırlanacak.



Belediyeden metruk yapı yıkımlarına devam

Bu arada Bağlar Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine eski Bağlar bölgesindeki metruk ve harabe yapıların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana yıkımı gerçekleştirilen yapı sayısı 350’yi geçti. Kaynartape, Muradiye, Fatih, Şeyh Şamil, Yunus Emre, Mevlana Halit, 5 Nisan ve Körhat gibi eski yapıların ağırlıkta olduğu yerleşim yerleri başta olmak üzere bir çok bölgede madde bağımlılarının meskeni haline gelen yapılarla ilgili vatandaşların şikayetler üzerine belediye encümeni kararı alınarak süreç başlatılıyor. Bu tür yapıların zaman kaybedilmeden ortadan kaldırılması vatandaşlar tarafından memnuniyet oluşturdu, aynı zamanda kentsel dönüşüme de hazırlık yapılıyor.

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