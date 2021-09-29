Alt yapısı tamamlanan bölgelere yeni imar yolları

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin yanı sıra gelişen, büyüyen ve yeni yaşam alanlarının arttığı ilçede alt yapısı tamamlanan bölgelere duble yolları aratmayan yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

Yeni imar yollarının yapımı ile Yenişehir ilçesinde şehir içi ulaşım ağını rahatlatarak gelecekte alt yapı, üst yapı ve ulaşımdan kaynaklı sorunlar ile karşılaşmamak amacıyla modern yapılaşmanın devam ettiği bölgelere duble yolları aratmayan yeni imar yollarını açıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede artan nüfusla orantılı olarak yeni ve modern yerleşim yerlerinin oluştuğunu belirterek, bu yeni yerleşim yerlerinde ileriki süreçlerde her hangi bir sorunla karşılaşmamak için alt yapı ve üst yapı çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi.



22 metre genişlikte yol

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Üçkuyu Mahallesinde 22 metre genişlik ve 800 metre uzunlukta yapmış olduğu yeni imar yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Beşikci, “Yeni yerleşim alanlarımızın gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yapılan planlamalar çerçevesinde yeni imar yollarımızı da açıyoruz. Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Yenişehir ilçemizin bazı mahallelerinde yapılaşma hızla artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Yeni imar yollarının yanı sıra daha önce yerleşim olmasına rağmen hiç yolu olmayan bölgelerimizde de yeni yollarımızı açıyoruz. Yapılan tüm bu çalışmalarımızı en iyi ve en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

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