Dicle'de bağbozumu sonrası organik ürünler tezgahlardaki yerini almaya başladı

Dicle'de başlayan bağbozumuyla birlikte, çiftçilerin bağ ve bahçelerinde özenle yetiştirdikleri ürünlerin işlenmesiyle yapılan yerli pestil, sucuk, pekmez gibi organik ürünler, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

İlçedeki organik ürün satış noktalardan birinin işletmecisi Zozan Aygören, Dicleli çiftçilerin el emeğiyle yetiştirdikleri organik ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuyor. İş yerindeki birçok ürünün organik olmasına dikkat eden Zozan Aygören, vatandaşların bağbozumu esnasında üzümü işleyerek dönüştürdükleri organik pekmez, sucuk ve pestil gibi ürünleri vatandaşlarla buluşturmak için özenle mesai yapıyor. Amacının, Dicle’de yetişen ürünleri sağlık bir şekilde işleyip, halka sunmak olduğunu belirten Aygören, "Daha önce de aklımda olan bu projeyi 7 ay önce gerçekleştirdim. Dicle’deki kadınlara da işe atılmaları konusunda ön ayak amacıyla da olsa bu işe giriştim. Yaptığım iş, daha çok kadınların el emeği gerektiren bir iş olduğu için bu işi seçtim. Amacım, ilçemizde yetişen ürünleri sağlık bir şekilde işleyip, halkımıza sunmaktır. Burada yetişen üzümden, sebzeden, bunları kurutup ya da salça haline getirip bunları halkımıza sunmak için uğraşıyorum. Ürünlerin çoğunu kendim yapıyorum. Şu an mevsim bağbozumu mevsimi olduğu için pestil, pekmez, üzümden üretilen ürünlerimiz bademli sucuğumuz, cevizli sucuğumuz tabi bunları organik bir şekilde işleyip halkımıza sunuyoruz. Pestilimizi burada üzümden yapıyoruz. Üzüm şiresini çıkarıp, kaynattıktan sonra bunu bayanlarımız el emekleriyle bu hale getiriyorlar. Yine Dicle’de yetişen kuru dutumuz, incirimiz, bahçelerimizde yetişen kuru domates, biber, patlıcan bunları kışın kullanabiliyoruz. Baharat çeşitlerimiz de mevcuttur. Baharat çeşitlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur" dedi.



"Halkımız yerli esnafa destek olsun"

İşsiz kadınlara yaptığı işi öneren Zozan Aygören, halka da yerli esnafa destek çağrısı yaptı. Aygören, "Benim burada yaptığım iş, daha çok bayanların yapabileceği iştir. Bayanların işe el atması gerekiyor. Şu anda benim burada sattığım ürünlerin çoğuna bayan eli değmiştir. Bayanlarımız daha çok bunu, iş gücünü fırsata çevirme amacıyla da olsa, bu işi yapmalarını öneriyorum. Bizim de halkımızdan beklentilerimiz var. Bize destek olsunlar. Yerli esnafa destek olsunlar. Yerli esnafı kalkındırmak için çabalasınlar. Türkiye’nin her yerinden bize ulaşan herkese organik pestil, sucuk, pekmez, kurutulmuş domates, salça ve turşuyu ulaştırabiliyoruz. Bunun yanı sıra, yöresel lezzetlerimizin vazgeçilmezlerinden olan tere yağı, çökerek, peynir ve yoğurt temin edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın organik ve taze ürünleri tercih etmesini öneriyoruz. Vatandaşların sağlığı için her mevsimde yetişen ürünlerden organik olanlarını iş yerimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Yerli esnafımıza destek olalım" diye konuştu.

