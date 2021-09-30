Diyarbakır’da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı

Diyarbakır’da, ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B. Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Diyarbakır ve Sivas illerinde sekiz ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yılı aşkın süredir aranan şüpheli R.B. Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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