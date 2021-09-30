20 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı 

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DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Dicle Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Diyarbakır ve Sivas'ta 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen R.B.'nin, Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde olduğu ihbarı alındı. Hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Dicle Şeyhmus ÇAKAN

2021-09-30 16:31:43



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