20 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı 

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Dicle Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Diyarbakır ve Sivas'ta 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen R.B.'nin, Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde olduğu ihbarı alındı. Hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Dicle Şeyhmus ÇAKAN
2021-09-30 16:31:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.