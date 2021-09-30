Zerzevan Kalesi Trabzon'da sergilendi

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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Trabzon Ortahisar Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirdikleri proje ile tarihi Zerzevan Kalesi Trabzon'da tanıtıldı.

Fotono21 Diyarbakır Fotoğraf Derneği'nin katkıları ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Trabzon Ortahisar Belediyesinin işbirliğinde gerçekleştirilen resim sergisinde Zerzevan Kalesine ait 61 fotoğraf Ortahisar Belediyesi hizmet binasında sergilendi. Trabzon’da yoğun bir ilgiyle açılışı gerçekleştirilen Zerzevan Kalesi fotoğraf sergisinin açılışına Trabzon Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Fotono21 Diyarbakır Fotoğraf Derneği'nin Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

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