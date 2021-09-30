Diyarbakır’da ‘Hafriyat yönetim sistemi’ devreye girdi Vali Münir Karaloğlu: “Amacımız yanlış yapana ceza yazmak değil, tek bir hedefimiz var şehrimizi korumak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da ‘Hafriyat yönetim sistemi’ devreye girdi Vali Münir Karaloğlu: “Amacımız yanlış yapana ceza yazmak değil, tek bir hedefimiz var şehrimizi korumak”

İHA

Diyarbakır’da ‘Hafriyat yönetim sistemi’ devreye girdi Vali Münir Karaloğlu: “Amacımız yanlış yapana ceza yazmak değil, tek bir hedefimiz var şehrimizi korumak”

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan hafriyat kamyonlarının kontrol altına alınabilmesi için ‘Hafriyat Yönetim Sistemi’ tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, “Bizim amacımız yanlış yapana ceza yazmak diye bir amacımız yok. Bizim tek bir hedefimiz var. Şehrimizi korumak, şehrimizi temiz tutmak ve bu konuda Diyarbakır'daki herkesten destek bekliyoruz” dedi.
Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan hafriyat kamyonlarının kontrol altına alınabilmesi için ‘Hafriyat Yönetim Sistemi’ devreye girdi. Vali Münir Karaloğlu, hafriyat bilgi sisteminin olduğu Çevre Koruma Daire Başkanlığına gelerek burada yetkililerden sistem hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu, inşaat atıklarının kontrol altına alınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bugün kentler için çok önemli, çok kritik bir işi konuşmak için buradayız. Şehirdeki hafriyat atıkları ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrol edilmesi, düzenli bir şekilde depolanması ile ilgili maalesef Diyarbakır'da 2021 yılına kadar herhangi bir ne denetimimiz, ne kontrolümüz ne de düzenli bir depolama çalışmamız vardı. Biz yılbaşına yakın Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu yetkiyi devraldık. Bu yetki aslında kanunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin yetkisinde ama Çevre Şehircilik Bakanlığı bu yetkilerini belediyelere talep edilmesi halinde devredebiliyor. Bizde talep ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu yetkiyi hafriyat denetim yetkisini bize devretti” dedi.

“Kamyonlara takılan takip sistemleriyle denetimleri anlık yapıyoruz”
Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de bununla ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Şu anda Diyarbakır'da ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemimiz’ aktif halde. Şu anda ekrandaki görüntüyü online yaptık. Öncelikle şehirde hafriyat işi yapan şirketlere ve şirketlerin kamyonlarına izin belgesi veriyoruz. A şirketi, ‘ben hafriyat işi inşaat, yıkık artı taşıyacağım’ diyorsa o şirkete ve şirketin araçlarına yetki belgesi veriyoruz. Araca 1 takip sistemi takıyoruz. Birde aracın damperine sensör takıyoruz. Yani aracı burada online olarak şu anda ekranda görmüş olduğunuz kırmızı noktalar üzerinde takip ediyoruz. Yeşil olan araçlar da şu anda hareket halinde. Hareket halindeki hafriyat kamyonlarını bize gösteriyor. Bunların şu anda Diyarbakır'da 84 şirketin 208 kamyonuna uzaktan takip sistemleri takılı. Bu neye yarıyor özellikle aracın belgesi var, düzenli 1 şekilde gidip hafriyatını aldı ama nereye döktü? Bizim belirlediğimiz hafriyat sahasına mı döktü yoksa şehrin bir caddesinin veya tarihi bir mekanın kıyısına mı gidip boşalttı. İşte izinsiz bir alanda damperi kaldırdığında burada uyarıyı alıyor arkadaşımız ve derhal denetime çıkıyorlar. Yani bu sistem arkadaşlar teknolojiyi kullandığımız uzaktan algılama metoduyla şu anda yaptığımız ve şehri koruyacak özellikle tarihi alanları, tarım alanlarını, caddeleri, sokakları koruyacak ve şehri temiz tutmamızı sağlayacak. Diyarbakır'da gerçek manada bir belediyecilik hizmeti bu arkadaşlar. Yolu herkes yapıyor, parkı herkes yapıyor, belediyecilikte bizi öne çıkaracak olan Diyarbakır'da bu ve benzeri belediyecilik faaliyetlerini yapmamız Diyarbakır da bizim belediyecilik farkımız ortaya çıkaracak. Allah'a hamdolsun. Şu anda ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemimiz’ oluştu. Araçlara takip sistemleri takıldı. Damperler sensörleri takıldı ve şu anda takip ediyoruz” diye konuştu.

“Amacımız ceza yazmak değil”
Vatandaşlara ceza yazma amaçlarının olmadığının altını çizen Vali Karaloğlu, “Bizim amacımız yanlış yapana ceza yazalım diye bir amacımız yok. Bizim tek bir hedefimiz var. Şehrimizi korumak, şehrimizi temiz tutmak ve bu konuda Diyarbakır'daki herkesten destek bekliyoruz. Diyarbakır'da yaşayan 1 milyon 850 bin her vatandaşımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bir bu işleri yapan insanlar kurallara uysunlar, iki kurallara uymadıklarında gören vatandaşlar bize ihbar etsinler ki şehrimiz hepimizin oturma odası, hepimizin ortak salonu şehri ancak el birliği ile biz temiz tutabiliriz. Yoksa biz bu sistemleri de kursak yine birileri yanlış yapmaya devam ederse. Şehri korumamız zorlaşabilir. Onun için bu sistemlerin amacı yanlış yapana ceza kesmek değil, şehri korumak, şehri temiz tutmak, konan kurallara birileri uymamakta ısrar ediyorsa çok ağır cezaları var. Çok ağır cezaları var. Tek başına kamyon sahibine ceza, şirkete daha ağır ceza bunları vermekte, tereddüt etmeyeceğiz. Maksadımız dediğim gibi ceza kesmek değil, şehri korumak, şehri temiz tutmak. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Diyarbakır'da yaşayan herkesten destek bekliyoruz. Hedefimiz Diyarbakır'ı şehirler arasında sadece Türkiye'de değil, dünyadaki şehirler arasında tertibi, düzeni ve temizliği konusunda da öne çıkarmak arkadaşlar bunu yapabiliriz. Diyarbakır bunu yapabilir. Yeter ki isteyin biz istiyoruz. Biz her türlü tedbiri teknolojiyi kullanmaya kararlıyız ama vatandaşımızın da bu konuda bize destek olması lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 ...
DÜ Rektör Karakoç, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER DÜ Rektör Karakoç, yabancı uyruklu öğrencilerle bir ...
Zerzevan Kalesi Trabzon'da sergilendi
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi Trabzon'da sergilendi
20 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı 
YEREL HABERLER 20 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı 
Boğazına dili kaçan öğrenci öğretmeninin müdahalesi ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına dili kaçan öğrenci öğretmeninin müdahalesi ...
Diyarbakır’da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis cezası olan şahsı JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hakkında 17 yıl 36 ay 10 gün hapis ...
Bir aydır hıçkırığına teşhis konulamadı
YEREL HABERLER Bir aydır hıçkırığına teşhis konulamadı
İtfaiye erleri, annelerine araç çarpan 4 yavru kediyi biberonla besliyor
YEREL HABERLER İtfaiye erleri, annelerine araç çarpan 4 yavru kediyi ...
'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı
YEREL HABERLER 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve ...
Bağlar’ın geleceğine nefes olacak Millet Bahçesi devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’ın geleceğine nefes olacak Millet Bahçesi ...
Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını
YEREL HABERLER Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar’dan geldi
YEREL HABERLER Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar’dan ...
Evlat hasreti çeken anne Elhaman: “HDP katil, hırsız ve evlatları çalan parti” HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti sürüyor
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken anne Elhaman: “HDP katil, hırsız ...
Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Eğilli badem üreticilerinin talebini ...
Özel Bower Hastanesi, aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu
YEREL HABERLER Özel Bower Hastanesi, aile hekimlerini eğitim ...
Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Asansöre binme tartışmasında komşusunu vuran şüpheli ...
Baca yangını an ve an kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Baca yangını an ve an kameralara yansıdı
Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Asansör tartışmasında silahla yaralama anının ...
Ayak tenisi bölge yarışmaları Diyarbakır'da yapıldı
YEREL HABERLER Ayak tenisi bölge yarışmaları Diyarbakır'da yapıldı
Dicle'de bağbozumu sonrası organik ürünler tezgahlardaki yerini almaya başladı
YEREL HABERLER Dicle'de bağbozumu sonrası organik ürünler ...
Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son ...
Diyarbakır’da yeni açılan bulvara Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yeni açılan bulvara Prof. Dr. Necmettin ...
Diyarbakır’da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında anahtar teslim töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da veteriner hekimlere araç ve ekipman ...
Alt yapısı tamamlanan bölgelere yeni imar yolları
YEREL HABERLER Alt yapısı tamamlanan bölgelere yeni imar yolları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.