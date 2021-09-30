Duyarlı vatandaş Türk bayrağını yeniledi

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde zirvede yıpranan Türk bayrağı fark eden duyarlı vatandaş, bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Çüngüş ilçesi Polatusağı Mahallesi zirvesinde bulunan yıpranmış Türk bayrağını fark eden duyarlı vatandaş Hasan Demir, yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi. Demir, bayrağı bulunduğu tahtadan direğe asarak tekrar dalgalandırdı.

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